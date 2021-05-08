Манижа высказалась после критики на её песню для Евровидения

https://static.news.ru/photo/668e0338-b11d-11eb-9201-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: vk.com/manizhamusic

Певица Манижа заявила, что не ожидала столь отрицательной реакции в России на её песню для Евровидения Russian Woman. Своим признанием она поделилась в интервью «Московскому Комсомольцу».

Были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек, я могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне всё-таки не надо ехать? — отметила певица.

Она добавила, что, «посмотрев на ситуацию спокойнее», ей удалось справиться с давлением. Манижа также отреагировала на высказывание музыканта Леонида Агутина, раскритиковавшего её композицию.

Это же его мнение, он имеет право. Мне тоже могут не все песни Агутина нравиться. Это же не значит, что он плохой исполнитель, — подчеркнула представитель РФ на Евровидении.

Манижа пояснила, что свою песню не считает слабой, верит в неё и любит. Композиция посвящена стереотипам, долгое время насаждавшимся ей обществом.

Я что, выхожу такая и ору: «Всё, баста, бросайте своих мужей, не рожайте детей! И быстро всем работать»? — задалась вопросом исполнительница.

Ранее стало известно, что певица Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.