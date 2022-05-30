МакSим станет хедлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге

МакSим / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге, сообщает «КП-Екатеринбург». Организаторы не назвали имя артистки напрямую, а загадали его в своём паблике «ВКонтакте», несколько раз переведя песню на язык эмоджи и обратно. Ответом оказался знаменитый трек певицы «Знаешь ли ты».

МакSим выступит на площадке «Мотив Stage» у киноконцертного театра «Космос».

Обладательница 15 статуэток «Золотой граммофон» как представит любимые и хорошо знакомые всем песни, так и впервые исполнит в Екатеринбурге сингл «Спасибо», получивший сильнейший позитивный отклик от слушателей по всей стране, — рассказали организаторы.

«Ночь музыки» в 2022 году пройдёт 24 июня, в рамках фестиваля исполнят легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», а в саду Вайнера зрителей ожидает средневековый балаган. Посетители побывают на ярмарке и в трактирах, увидят шутов и менестрелей, пройдут мастер-классы по стрельбе из лука и фехтованию. И конечно же, смогут потанцевать.

Накануне МакSим спела вместе с болельщиками на матче «Спартака» и «Динамо» за кубок России по футболу. Также было анонсировано выступление певицы в июне — в Зелёном театре ВДНХ. В феврале артистка записала совместную композицию с Егором Кридом, которая уже стала хитом.