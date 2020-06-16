Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

https://static.news.ru/photo/aa97a51a-b04d-11ea-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения. По его словам, последние пять лет он жил «в самом настоящем аду» и считал нормальным потребительское отношение к себе с их стороны.

Ещё полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! — написал Фадеев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что становился «богом», когда писал для подопечных хорошие песни, и врагом — когда неудачные. Если же удачная песня доставалось другому исполнителю, начинались истерики и стенания о предательстве. Фадеев добавил, что в настоящее время он осознаёт счастье и пишет музыку, не думая ни о чём.

Сегодня я просыпаюсь утром и мне не страшно смотреть на телефон и ждать, что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла, — отметил продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мае 2020 года Максим Фадеев на шоу «Вечерний Ургант» заявил, что больше не станет сотрудничать с артистами. Таким образом музыкант отреагировал на шуточное предложение ведущего программы Ивана Урганта собрать группу «Золото». В коллектив, как подчеркнул шоумен, могли бы войти артисты возраста продюсера Иосифа Пригожина.