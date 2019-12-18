https://static.news.ru/photo/0f1a786a-21a0-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Российский продюсер Максим Фадеев отдал права на песни артисту Олегу Майами.

Певец получил права на музыкальный контент и сможет исполнять песни, выпущенные лейблом MALFA, сообщает Super.

Фадеев прокомментировал интервью Майами, в котором он выразил надежду, что продюсер сможет его простить за оскорбления.

Его извинения приняты, поэтому он может спокойно забрать музыкальный контент, работать с ним и зарабатывать деньги, — сказал руководитель MALFA.

Продюсер отметил, что если Майами просит прощения искренне, значит, «его душа на месте и не всё потеряно».

Ранее NEWS.ru писал, что узбекская и российская певица Наргиз Закирова не стала просить прощения у Максима Фадеева. Она заявила, что её слова не могли его задеть.