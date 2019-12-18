Российский продюсер Максим Фадеев отдал права на песни артисту Олегу Майами.
Певец получил права на музыкальный контент и сможет исполнять песни, выпущенные лейблом MALFA,
Фадеев прокомментировал интервью Майами, в котором он выразил надежду, что продюсер сможет его простить за оскорбления.
Его извинения приняты, поэтому он может спокойно забрать музыкальный контент, работать с ним и зарабатывать деньги, — сказал руководитель MALFA.
Продюсер отметил, что если Майами просит прощения искренне, значит, «его душа на месте и не всё потеряно».
Ранее NEWS.ru писал, что узбекская и российская певица Наргиз Закирова не стала просить прощения у Максима Фадеева. Она заявила, что её слова не могли его задеть.
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