https://static.news.ru/photo/c26c7c14-378b-11ea-8a56-fa163e074e61_660.jpg Максим Дунаевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский композитор Максим Дунаевский планирует дать концерт, приуроченный к своему юбилею.

Дунаевский отмечает 75-летие 15 января. Он отметил в интервью ТАСС, что на эту дату не планирует никаких торжеств.

Мы так решили, посоветовались с моими партнёрами, с моими друзьями, музыкантами и с генеральным директором Кремлёвского дворца Петром Шаболтаем, что правильнее будет концерт устроить не зимой и не летом, а следующей осенью, — сказал артист.

Мероприятие «Дунаевский плюс Дунаевский» состоится 10 октября. Оно будет также посвящено 120-летию со дня рождения автора музыки к фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» Исаака Дунаевского, написавшего композиции к таким картинам, как «Весёлые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга».

Как писал NEWS.ru, Максим Дунаевский заявил, что не любит, когда режиссёры снимают в картинах своих жён и любовниц, несмотря на то что в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», для которой он написал музыку, главную роль исполнила его четвёртая жена Наталья Андрейченко.