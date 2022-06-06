Макс Корж отменил концерты в России и на Украине Белорусский рэпер Макс Корж отменил концерты в России и на Украине

Фото: maxkorzh.live

Макс Корж

Исполнитель Макс Корж решил отменить свои концерты в России и Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). У исполнителя были запланированы концерты 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля — в Новосибирске, а 3 сентября — в Санкт-Петербурге. Причиной отменой концертов Корж назвал конфликт на Украине.

Как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются, — написал музыкант.

Недавно рэпер выпустил трек «Свой дом», осудив спецоперацию РФ на Украине. После этого некоторые российские поклонники музыканта захотели отписаться от него в соцсетях. До этого сообщалось, что Макс Корж даст концерты в России, несмотря на свою позицию. На сайте артиста в разделе «Концерты» можно найти даты выступлений в городах РФ. При этом украинские пользователи соцсети «ВКонтакте» осудили исполнителя за анонс концертов в России.