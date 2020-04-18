Маккартни заявил, что Beatles были лучше Rolling Stones

https://static.news.ru/photo/40c40176-812f-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни Фото: ImageSpace/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Музыкант Пол Маккартни сообщил, что The Beatles были лучше The Rolling Stones, даже на вершине популярности группы.

У них корни в блюзе. Когда они что-то пишут, это ближе к блюзу. Мы имели больше влияния. Отличий много, я люблю The Rolling Stones, но я с вами соглашусь, The Beatles были лучше. Со временем мы начали замечать, что они повторяли всё, что мы делали. Мы поехали в Штаты и имели там огромный успех. После нас The Rolling Stones тоже отправились в Америку. У нас вышел Sgt. Pepper, и The Rolling Stones записали психоделический альбом. Таких случаев было много, — привели слова Пола Маккартни на портале NME.

Он отметил, что очень любит The Rolling Stones, музыканты групп по-прежнему дружат, но «ливерпульская четвёрка» всегда была «лучше».

Мы очень дружили и до сих пор дружим. Мы восхищаемся друг другом. The Rolling Stones — фантастическая группа. Я всегда хожу на их концерты, — процитировали музыканта на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что Пол Маккартни осудил китайские рынки и поедание летучих мышей. Он заметил, что такие привычки напоминают средневековье.