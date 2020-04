Маккартни заявил, что Beatles были лучше Rolling Stones

Музыкант Пол Маккартни сообщил, что The Beatles были лучше The Rolling Stones, даже на вершине популярности группы.

У них корни в блюзе. Когда они что-то пишут, это ближе к блюзу. Мы имели больше влияния. Отличий много, я люблю The Rolling Stones, но я с вами соглашусь, The Beatles были лучше. Со временем мы начали замечать, что они повторяли всё, что мы делали. Мы поехали в Штаты и имели там огромный успех. После нас The Rolling Stones тоже отправились в Америку. У нас вышел Sgt. Pepper, и The Rolling Stones записали психоделический альбом. Таких случаев было много, — привели слова Пола Маккартни на портале NME.