https://static.news.ru/photo/a07ab970-41ab-11ea-9d86-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский музыкант и фронтмен группы «Машина времени» рассказал, как министр культуры Ольга Любимова не дала снять фильм к 50-летию группы в период, когда занимала пост директора департамента кинематографии ведомства.

Макаревич рассказал в Facebook, что режиссёр Андрей Комаров придумал концепцию снять картину из 10–15 новелл, каждая на основе одной из песен коллектива, и каждую должен был снять отдельный кинематографист. По словам музыканта, Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост главы Минкультуры, «на словах» одобрил идею. Однако инициативу забраковала Любимова.

Была ли произнесена сакральная фраза про врагов — не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только «Машину времени» (мы-то ладно, можно подумать, нам Минкульт вообще когда-то деньги давал), но и ведущих российских кинорежиссёров — Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала, далее по списку, — написал артист.

Ранее в Facebook преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд написал , что некоторое время назад «главная по кино» Минкультуры отказала в производстве картины о рок-группе с комментарием «мы врагов не поддерживаем».

Как писал NEWS.ru, Андрей Макаревич назвал критикующих в Сети Михаила Горбачёва мразями. По его мнению, они недооценивают работу первого президента СССР.