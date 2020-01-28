Российский музыкант и фронтмен группы «Машина времени» рассказал, как министр культуры Ольга Любимова не дала снять фильм к 50-летию группы в период, когда занимала пост директора департамента кинематографии ведомства.
Макаревич
Была ли произнесена сакральная фраза про врагов — не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только «Машину времени» (мы-то ладно, можно подумать, нам Минкульт вообще когда-то деньги давал), но и ведущих российских кинорежиссёров — Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала, далее по списку, — написал артист.
Ранее в Facebook преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд
Как писал NEWS.ru, Андрей Макаревич назвал критикующих в Сети Михаила Горбачёва мразями. По его мнению, они недооценивают работу первого президента СССР.
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