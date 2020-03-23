https://static.news.ru/photo/a83fb01c-6d15-11ea-89c7-fa163e074e61_660.jpg Мадонна Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Мадонна порассуждала о пандемии коронавируса. Она назвала инфекцию «великим уравнителем».

Исполнительница опубликовала видео в Instagram, на котором, сидя обнажённой в ванной, заявила, что болезнь ужасна и прекрасна одновременно.

COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живёшь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель, — сказала артистка.

Певица напомнила, что все люди «находятся в одной лодке», «и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе».

Как писал NEWS.ru, в конце февраля Мадонна на концерте в Париже разрыдалась после того, как упала на пол при исполнении танцевальных движений на стуле. Ей помогли подняться, но боль была такой сильной, что поп-звезда не сдержала слёз.