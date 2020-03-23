Американская певица Мадонна порассуждала о пандемии коронавируса. Она назвала инфекцию «великим уравнителем».
Исполнительница
COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живёшь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель, — сказала артистка.
Певица напомнила, что все люди «находятся в одной лодке», «и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе».
Как писал NEWS.ru, в конце февраля Мадонна на концерте в Париже разрыдалась после того, как упала на пол при исполнении танцевальных движений на стуле. Ей помогли подняться, но боль была такой сильной, что поп-звезда не сдержала слёз.
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