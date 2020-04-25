Лозе не понравилась песня The Rolling Stones о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/99e4a4a0-86f6-11ea-bacc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал британскую рок-группу The Rolling Stones за творчество «на злобу дня». Ему, в частности, не понравилась композиция Living in a Ghost Town, которая стала первой работой коллектива за восемь лет.

Песня была написана в прошлом году, но работу над ней закончили недавно. По словам вокалиста коллектива Мика Джаггера, слова о жизни в городе-призраке перекликаются с современными реалиями, когда многие города мира как будто вымерли из-за ограничений вызванных эпидемией коронавируса.

Однако российский самопровозглашённый музыкальный эксперт уверн: песни подобной тематики быстро потеряют популярность.

Писать песню на злобу дня? Вот завтра всё это закончится, и песня будет никому не нужна. Есть какие-то вечные темы, которых хотелось бы касаться. Ну, завтра закроют карантин и куда эту песню девать? — высказал Лоза своё недовольство в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Певец заявил, что далёк от такого творчества. Он признался, что никогда не слушал The Rolling Stones, потому что творчество зарубежных коллег ему неинтересно.

Ранее, как писал NEWS.ru, британская группа представила клип на песню Living in a Ghost Town. Музыканты решили посвятить сингл пандемии коронавируса.