Лоза усомнился в справедливости выбора лучшего музыканта года

Музыкант Юрий Лоза заявил, что люди склонны выбирать лучшим того исполнителя, которого чаще видят и слышат. Он также подчеркнул, что не существует единых критериев оценивания музыки, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Люди выбирают тех, кого видят. Всегда так — если крутить с утра до ночи какого-то артиста, то они его и выберут. Объективное голосование возможно только в том случае, если предоставить много всего разного. Если же предлагаете одно и то же, то результаты будут такими. Не существует единых систем и критериев оценки, — пояснил Лоза.

По его мнению, невозможно выбрать лучшее между блюзом, колыбельной и рок-н-роллом. Лоза считает, что это то же самое, что выбирать между «сладким пирожком» и «свиным хрящиком». Выявить лучшего музыканта таким образом невозможно, потому что «людям нравится разное», к тому же «песни идут в разных жанрах», аргументировал свою точку зрения Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что россияне выбрали лучшими музыкантами 2021 года Олега Газманова и Полину Гагарину. Первый был более популярен среди людей в возрасте, а последняя — среди молодёжи. Также в список вошли Пелагея, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Баста, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.