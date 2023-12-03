Лолита рассказала, почему завидует Валерии Певица Лолита призналась в зависти к Валерии из-за работы с Дробышем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в роли ведущей телешоу «Суперстар!», посвященного композициям продюсера Виктора Дробыша, призналась, что завидует исполнительнице Валерии. Представляя номер Анастасии Макаревич с песней «Была любовь» из репертуара певицы, Лолита рассказала, что в свое время после съемок клипа на эту композицию продюсер Иосиф Пригожин сделал Валерии предложение руки и сердца.

Ведь первоначально причиной послужил Виктор Дробыш, — сказала Лолита.

В связи с этим певица резюмировала, что в ее творческой жизни, возможно, были не те песни и клипы. И теперь ей только остается позавидовать своей коллеге.

Дробыш подтвердил слова Лолиты, кивнув головой. Лолита же сказала, что надеется поработать с продюсером, чтобы с ней повторилась та же история, что с Валерией.

Ранее на фестивале «Песня года» Лолита рассказала, что в 2023 году «пахала как конь» и очень устала, хотя и довольна результатом. По ее словам, мало кто в 60 лет может находиться на лидирующих позициях в чартах.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее высказал мнение, что Лолита могла заменить народную артисту СССР Аллу Пугачеву на отечественной сцене. По его словам, если бы судьба распорядилась иначе, Лолита бы уже была «номером один» среди женщин на российской эстраде.