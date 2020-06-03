Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота. Видео сопровождает песню «Кислород».
В ролике, опубликованном в Instagram, показана голова и конечности робота, соединённого проводами. В андроиде можно узнать певицу, исполняющую композицию.
Песня «Кислород» была опубликована 2 июня. Ролик, предположительно, выложен в качестве тизера нового музыкального видео.
Ранее украинский музыкант Иван Дорн выпустил клип, снятый в CGI-формате, в котором предстал в виде 3D-модели. Ролик сопровождает песню Wasted с альбома OTD 2017 года, писал NEWS.ru.
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