Музыка

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

17:18, 03 июня 2020
Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота. Видео сопровождает песню «Кислород».

В ролике, опубликованном в Instagram, показана голова и конечности робота, соединённого проводами. В андроиде можно узнать певицу, исполняющую композицию.

Песня «Кислород» была опубликована 2 июня. Ролик, предположительно, выложен в качестве тизера нового музыкального видео.

Ранее украинский музыкант Иван Дорн выпустил клип, снятый в CGI-формате, в котором предстал в виде 3D-модели. Ролик сопровождает песню Wasted с альбома OTD 2017 года, писал NEWS.ru.

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