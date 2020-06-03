Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Украинский музыкант Иван Дорн выпустил клип, снятый в CGI-формате, в котором предстал в виде 3D-модели. Видео сопровождает песню Wasted с альбома OTD 2017 года.

Дорн в течение двух дней снимался в Киеве в специальном костюме, считывающем его движения. После этого анимацией удалённо занялись художники из Испании, Украины, Канады, США и России, сообщает «Афиша Daily»....