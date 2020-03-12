https://static.news.ru/photo/8e286b0a-6465-11ea-aaf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Российская группа Little Big примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» в расширенном составе.

Об изменениях сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа Радио» со ссылкой на эфир радио NRJ, передаёт РИА Новости.

Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, — говорится в пресс-релизе.

Как писал NEWS.ru, музыканты впервые исполнят песню, написанную для Евровидения, 12 марта. Это произойдёт в эфире программы «Вечерний Ургант».