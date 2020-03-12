Российская группа Little Big примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» в расширенном составе.
Об изменениях сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа Радио» со ссылкой на эфир радио NRJ,
Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, — говорится в пресс-релизе.
Как писал NEWS.ru, музыканты впервые исполнят песню, написанную для Евровидения, 12 марта. Это произойдёт в эфире программы «Вечерний Ургант».
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