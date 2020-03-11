https://static.news.ru/photo/ee74880e-636b-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Группа Little Big Фото: Little Big/vk.com

Российская группа Little Big впервые исполнит песню, написанную для международного конкурса «Евровидение», 12 марта. Это произойдёт в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ранее стало известно, что коммерческий релиз трека состоится 13 марта, в пятницу. О том, когда музыканты исполнят его впервые, сообщила пресс-служба Первого канала.

Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант». Информация о песне была передана в Европейский Вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом, — говорится в сообщении.

Согласно правилам, каждая страна-участница состязания должна была объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился 15-секундный отрывок песни, с которой группа Little Big, предположительно, выступит на Евровидении. Позже менеджер коллектива опровергла эту информацию.