https://static.news.ru/photo/aeed3486-647b-11ea-9cce-fa163e074e61_660.jpg Группа Little Big Фото: littlebigband/vk.com

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, попросил не возлагать больших надежд на коллектив на межданародном песенном конкурсе «Евровидение». Он отметил, что ответственность очень давит на него психологически.

Ильич заявил, что люди считают Little Big панацеей, и не нужно слишком нагнетать ситуацию. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Европа Плюс», передаёт РИА Новости.

Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо, — сказал артист.

Ранее в пресс-службе «Газпром-Медиа Радио» со ссылкой на эфир радио NRJ сообщили, что Little Big примет участие в «Евровидении» в расширенном составе. Отмечается, что на сцену выйдут шесть человек, писал NEWS.ru.