https://static.news.ru/photo/a5a6c19e-62a5-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Российская группа Little Big отложила выпуск песни, которая была написана для международного песенного конкурса Евровидение.

Информация о переносе премьеры трека появилось в сообществе мероприятия «ВКонтакте» со ссылкой на пиар-менеджера группы. Предположительно, композицию выпустят 10 или 11 марта.

Премьера песни Little Big для конкурса «Евровидение 2020» откладывается по неизвестным причинам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что каждая страна-участница состязания должна объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта. Россия и Азербайджан — единственные страны, не уложившиеся в срок.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился 15-секундный отрывок песни, с которой группа Little Big, предположительно, выступит на Евровидении. Позже менеджер коллектива опровергла эту информацию.