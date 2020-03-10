Российская группа Little Big отложила выпуск песни, которая была написана для международного песенного конкурса Евровидение.
Информация о переносе премьеры трека
Премьера песни Little Big для конкурса «Евровидение 2020» откладывается по неизвестным причинам, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что каждая страна-участница состязания должна объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта. Россия и Азербайджан — единственные страны, не уложившиеся в срок.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился 15-секундный отрывок песни, с которой группа Little Big, предположительно, выступит на Евровидении. Позже менеджер коллектива опровергла эту информацию.
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