https://static.news.ru/photo/5121f77c-2ecc-11ea-b129-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американская группа Limp Bizkit выступит в России. В феврале коллектив посетит четыре города — Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву.

На Кубани группа выступит 16 февраля, на Урале — 18-го, в городе на Неве — 20 числа, а в столице — 22-го, передаёт «Интерфакс».

Группа Limp Bizkit образована в 1994 году и известна жёсткой тематикой песен, агрессивной манерой исполнения, звуковыми экспериментами и устрашающим сценическим образом гитариста группы Уэса Борланда. Коллектив трижды был номинантом на премию Grammy, по миру разошлись более 40 млн копий альбомов.

Ранее NEWS.ru писал, что фаната Guns N’ Roses обвинили в «сливе» неизданных треков в Интернет.