Лидеру «Короля и Шута» Горшку исполнилось бы 50 лет: фото Михаила Горшенева Музыкант родился 7 августа 1973 года

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Pres

Михаил Горшенев

Михаилу Горшеневу, одному из основателей коллектива «Король и Шут» могло бы исполниться сегодня 50 лет. Музыкант, которого все называли Горшком, не дожил до 40 чуть меньше месяца. Лидера рок-группы обнаружили мертвым в его доме в Санкт- Петербурге 19 июля. Он скончался от острой сердечной недостаточности. По некоторым данным, артист употреблял алкоголь и морфин незадолго до смерти. У Горшенева осталась дочь Александра, которой уже 14 лет.

7 августа 2023 года сервис «Кинопоиск», ранее представивший сериал о группе «Король и Шут», выпустил специальный эпизод, продолжительность которого составляет час и 44 минуты. В нем режиссер Рустам Мосафир перенес Князя и Горшка (солистов группы «Король и Шут». — NEWS.ru) в лес, где они встречают злодеев и чудовищ, а также поют песни, подыгрывая себе на колесной лире и уде.

Поклонники панк-рок-группы противоречиво отнеслись к сериалу «Король и Шут». Образ Горшенева, которого сыграл актер Константин Плотников, многим не понравился. Вдова Михаила Ольга осталась недовольна тем, как показали ее покойного мужа.

«Михаила не то, чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — написала Ольга в социальной сети.

Как выглядел Горшок в разные годы жизни и его персонаж в сериале — в фотогалерее NEWS.ru.