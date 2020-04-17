Лидер «Руки вверх!» запустил подкаст с детскими сказками

Российский музыкант Сергей Жуков, известный как лидер группы «Руки вверх!», выпустил подкаст, в котором читает сказки для детей. Ему помогают супруга и дети.
О новом проекте Жуков сообщил в соцсетях. Проект, получивший название «Сказки от Жуковых»,
Этот подкаст и сообщество мы запустили в апреле 2020 года, когда наша семья, как и вся страна и весь мир, сидели дома на самоизоляции. У нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами, — говорится в описании паблика.
Жуков сам сочиняет музыкальное сопровождение к каждой сказке,
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