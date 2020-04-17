Лидер «Руки вверх!» запустил подкаст с детскими сказками

Фото: sezhukov/instagram.com

Американский певец Роберт Келли, известный как Ар Келли, обвинённый в растлении несовершеннолетних, попросил выпустить его из тюрьмы. Защита артиста предлагает такой вариант, чтобы обезопасить его от заражения коронавирусом.

Ар Келли сейчас находится в исправительном центре Metropolitan в городе Чикаго. Он подал запрос в суд после того, как у шести заключённых диагностировали COVID-19, сообщает Variety. На прошлой неделе окружной...