Лидер Rammstein споёт в Москве с тремя оркестрами

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Певец Тилль Линдеманн выступит в Москве в сопровождении трёх оркестров. Лидер немецкой рок-группы Rammstein согласился участвовать в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», пишет ТАСС.

Линдеманн споёт всего одну песню — «Любимый город». Ему будут аккомпанировать Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Зрители посмотрят на певца 4 и 5 сентября во время вечерних представлений. Для него выступление с оркестром — первый опыт в карьере.

Кроме него, на фестивале выступит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители с композицией Булата Окуджавы «Молитва».

Линдеманн часто выступает в России, он также увлекается российской культурой и участвовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Тогда же и записал кавер известной советской песни «Любимый город».

Ранее СМИ сообщили, что полицейские пришли в гостиничный номер к Линдеманну. Выяснилось, что их визит в большей степени касался продюсера артиста Анара Рейбанда. В отношении него возбудили административное дело из-за нарушения миграционного режима.