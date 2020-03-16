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Американская певица Билли Айлиш в разговоре с журналистами призналась, что в её жизни был момент, когда она хотела покончить с собой. По словам исполнительницы, желание совершить суицид было связано с травлей со стороны хейтеров и излишней критики к самой себе.

Айлиш рассказала, что всегда была склонна к меланхолии и пессимистичному отношению к жизни. Как подчеркнула девушка, впервые она призналась в желании покончить с собой родному брату. Она отметила, что всегда...