Британский музыкант и лидер группы Radiohead Том Йорк перенёс тур. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
Гастроли Йорка должны были начаться в городе Фэрфакс американского штата Вирджиния 28 марта. Отмена коснулась девяти дат в семи городах, о чём артист
Из-за ограничений, введённых для минимизации распространения COVID-19, мы сожалеем, что североамериканский этап тура Tomorrow's Modern Boxes откладывается, — говорится в сообщении.
Том Йорк один из большого числа исполнителей, которые должны были выступить на фестивале Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле. 11 марта стало известно, что событие перенесли на октябрь, писал NEWS.ru.
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