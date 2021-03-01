Лидер Little Big отреагировал на смерть бывшей участницы группы

Музыкант, солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) прокомментировал смерть 39-летней певицы Анны Каст, которая выступала в составе группы с 2013 по 2016 год.
С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. Для меня она всегда жива! — заявил музыкант на своей странице в Instagram.
Он добавил, что у артистки было много жизненной энергии.
По данным Пятого канала тело Анны Каст (настоящая фамилия Кастельянос)
Знакомые покойной артистки
Анна Кастельянос страдала от ахондроплазии — наследственного заболевания, которое проявляется в нарушении процессов энхондрального окостенения, что приводит к карликовости. Рост певицы составлял 130 сантиметров.
Как писал NEWS.ru, предварительной причиной смерти Анны Каст названа сердечная недостаточность. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник.