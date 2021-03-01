Лидер Little Big отреагировал на смерть бывшей участницы группы

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Музыкант, солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) прокомментировал смерть 39-летней певицы Анны Каст, которая выступала в составе группы с 2013 по 2016 год.

С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. Для меня она всегда жива! — заявил музыкант на своей странице в Instagram.

Он добавил, что у артистки было много жизненной энергии.

По данным Пятого канала тело Анны Каст (настоящая фамилия Кастельянос) было найдено в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. «Невские новости» выяснили , что артистка последнее время была прикована к постели, поскольку её мучали сильные боли в спине. К ней приходили волонтёры, один из них и обнаружил тело женщины.

Знакомые покойной артистки рассказали «Газете.ru», что у неё было много планов на жизнь. Экс-участница группы всегда была открытой и весёлой, сообщила подруга исполнительницы Александра Румянцева. Другая знакомая по имени Валентина Чебоксарова рассказала, что смерть Анны Каст стала для неё большой неожиданностью, ведь женщина не жаловалась на здоровье. Во время последнего разговора она рассказывала, что у неё всё хорошо.

Анна Кастельянос страдала от ахондроплазии — наследственного заболевания, которое проявляется в нарушении процессов энхондрального окостенения, что приводит к карликовости. Рост певицы составлял 130 сантиметров.

Как писал NEWS.ru, предварительной причиной смерти Анны Каст названа сердечная недостаточность. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник.