Оставившему послание в Марьинке бойцу посвятили песню Сергей Галанин посвятил песню погибшему в Марьинке солдату Роману Рудакову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин написал песню, посвященную российскому военнослужащему Роману Рудакову, прощальное послание которого было найдено во время зачистки Марьинки в Донецкой Народной Республике. Видео с исполнением песни музыкант опубликовал в Telegram.

Песню Галанин исполнил под аккомпанемент на акустической гитаре. Ее текст начинается с фразы, оставленной солдатом на месте гибели: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Исполнение песни Галанин закончил словами: «Вечная память герою».

Как сообщалось ранее, 22-летний Роман Рудаков входил в состав штурмовой группы 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. В ходе боев в Марьинке его подразделение попало в засаду и было окружено. Российские бойцы сражались до последнего. Солдат оставил свое послание на кирпиче одного из домов. Командир полка решил сделать из кирпича, где было оставлено послание, памятный знак, который будет храниться в штабе со знаменем части.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил наградить Рудакова посмертно. Перед этим, по словам депутата, необходимо провести расследование и выяснить, действительно ли боец противостоял штурмовой группе ВСУ в одиночку. Депутат также призвал помочь семье погибшего. Он подчеркнул, что поддержка родственников военнослужащих является одной из приоритетных задач государства.