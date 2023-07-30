Лидер группы «Мачете» отреагировал на отмену выступления в Петербурге Лидер группы «Мачете» Малый заявил, что не знает причину отмены выступления в Петербурге

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Санкт-Петербург

Официальные причины отмены выступления украинской рок-группы «Мачете» на фестивале «Акустика Счастья» в Санкт-Петербурге неизвестны, заявил лидер коллектива Ярослав Малый в видеообращении к зрителям, сообщает РБК. Музыкант призвал поклонников поддержать фестиваль и не сдавать билеты.

Сегодня в Питере пасмурно... Здесь просто не хватает света. На наших концертах этого света много. Это свет любви, понимания, чистоты, на наших концертах мы видим людей достойных, сильных, мощных, смелых, — сказал Малый.

Об отмене выступления «Мачете» стало известно 29 июля. Организаторы заявили, что сделали «все возможное» для сохранения программы.

Ситуацию с отменой концерта прокомментировал в Telegram руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, ранее подавший жалобу в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить солиста «Мачете» «на предмет финансирования ВСУ». Он подчеркнул, что Малый попал «в зону критики..., так как не определился, поддерживает он СВО или нет». Музыканта «теперь проверяет ФСБ», добавил Бородин.

Агентство отмечает, что поклонники «Мачете», купившие билеты и приехавшие в Петербург на концерт группы, оказались не готовы принять от организаторов в качестве компенсации сертификат на посещение ресторана. Более того, у многих людей, решивших сдать билеты, возникли сложности с билетными операторами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в начале июля за час до начала отменили концерт певицы Алены Швец. Организатор мероприятия объяснил это техническими причинами. При этом в июне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество певицы на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.