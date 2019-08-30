https://static.news.ru/photo/ccafc650-cbfb-11e9-9978-fa163e074e61_660.jpg Егор Летов Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Идея губернатора Омской области Александра Буркова провести в регионе рок-фестиваль памяти лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова является целесообразной. Такое мнение высказал певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Прекрасно, если наши власти поддерживают искусство, творчество. Понятно, что Летова уже нет давно, но я думаю, что это благородная миссия губернатора, абсолютно правильно. Я думаю, что это достойно уважения, — цитирует Лещенко « Говорит Москва ».

Артист также считает, что статус губернатора не должен помешать Александру Буркову принять участие в фестивале, напомнив, что «серьёзные люди» также поют в караоке, несмотря на свой статус.

Ранее в эфире местного телевидения Бурков сообщил, что знаком с творчеством Летова и считает его звездой российского масштаба.

Считаю, что останавливаться на музее не стоит, предлагают сделать рок-фестиваль имени Егора Летова. Он может быть и межрегиональным, можно новосибирцев приглашать, тюменцев, глядишь, и выйдем на масштабы России и, может, даже международный фестиваль в итоге будет, — признался Бурков.

Как писал News.ru, квартира в Омске, где жил и записывал диски Егор Летов, может стать музеем уже в ближайшее время. Брат рок-музыканта Сергей Летов, являющийся собственником помещения, выразил готовность безвозмездно передать её под эти нужды вместо выкупа.