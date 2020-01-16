Российский певец Григорий Лепс назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о том, что кандидат на должность главы российского правительства Михаил Мишустин писал музыку для его песен.
По словам Лепса, «политики пусть занимаются политикой», а музыку должны писать композиторы,
Ну что вы, это слухи! О чём вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чём вы говорите! — заявил артист.
Как писал NEWS.ru, издание «Ведомости» сообщило о том, что Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса. Глава ФНС числится как автор мелодий треков «Зола» и «Настоящая женщина».
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