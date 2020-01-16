https://static.news.ru/photo/f4ecd19c-385e-11ea-be4b-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Григорий Лепс назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о том, что кандидат на должность главы российского правительства Михаил Мишустин писал музыку для его песен.

По словам Лепса, «политики пусть занимаются политикой», а музыку должны писать композиторы, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Ну что вы, это слухи! О чём вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чём вы говорите! — заявил артист.

Как писал NEWS.ru, издание «Ведомости» сообщило о том, что Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса. Глава ФНС числится как автор мелодий треков «Зола» и «Настоящая женщина».