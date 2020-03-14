https://static.news.ru/photo/eb273ad2-667e-11ea-9409-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Валерий Леонтьев заявил, что отказывается выступать с концертами «до лучших времён». По его словам, ближайший тур по Подмосковью не состоится из-за угрозы коронавируса.

Перенесены гастроли Леонтьева и в Казахстане. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Причину вы знаете — пандемия. Можно по-разному относиться к эпидемии: считать её мировым блефом и демонстрировать пренебрежение опасностью заразиться или, наоборот, сходить с ума от страха. Это — личное дело каждого. Нельзя только одного — рисковать здоровьем других людей, — говорится в его сообщении.

Леонтьев призвал поклонников не грустить и не печалиться, пообещав ещё вернуться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская группа Full Of Hell заявила о переносе весеннего тура по Европе, в рамках которого музыканты планировали также выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Гастроли должны были начаться 27 марта в Северной столице, после чего Full Of Hell готовились представить своё шоу в Москве.