Апелляционный суд девятого округа США в городе Сан-Франциско признал британскую группу Led Zeppelin авторами песни Stairway To Heaven. Разбирательство продолжалось в течение шести лет.
Правообладатели бывшего гитариста группы Spirit Рэнди Калифорнии подали иск, согласно которому Джимми Пейдж и Роберт Плант украли аккорды из композиции Taurus,
В 2016 году претензия была отклонена, но апелляционный суд постановил заслушать дело вновь из-за ошибки судьи в деле. С этого момента дело рассматривали 11 судей.
Истцы планируют подать новую апелляцию. По словам представителей Рэнди Калифорнии, их оппоненты — «величайшие воры в истории музыки».
Led Zeppelin выпустили Stairway To Heaven на своём четвёртом альбоме в 1971 году. Композиция стала одной из самых известных в дискографии коллектива.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Робби Уильямс признался, что однажды отказался от предложения стать фронтменом группы Queen. Это случилось в 2001 году.
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