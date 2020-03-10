https://static.news.ru/photo/35e1a47a-62ad-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционный суд девятого округа США в городе Сан-Франциско признал британскую группу Led Zeppelin авторами песни Stairway To Heaven. Разбирательство продолжалось в течение шести лет.

Правообладатели бывшего гитариста группы Spirit Рэнди Калифорнии подали иск, согласно которому Джимми Пейдж и Роберт Плант украли аккорды из композиции Taurus, сообщает The Rolling Stone.

В 2016 году претензия была отклонена, но апелляционный суд постановил заслушать дело вновь из-за ошибки судьи в деле. С этого момента дело рассматривали 11 судей.

Истцы планируют подать новую апелляцию. По словам представителей Рэнди Калифорнии, их оппоненты — «величайшие воры в истории музыки».

Led Zeppelin выпустили Stairway To Heaven на своём четвёртом альбоме в 1971 году. Композиция стала одной из самых известных в дискографии коллектива.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Робби Уильямс признался, что однажды отказался от предложения стать фронтменом группы Queen. Это случилось в 2001 году.