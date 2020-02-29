https://static.news.ru/photo/b6418c48-68a3-11e9-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев остался недоволен оценкой члена жюри, которую тот выставил участнице музыкального шоу «Ну-ка, все вместе». Девушка пострадала из-за того, что спела песню на английском языке.

Это не понравилось Симону Осиашвили, который заявил, что требуется исполнять русские композиции, они «более душевные». С такой позицией не согласился Лазарев. Он эмоционально высказался, перебив члена жюри и заявив, что выступление было отличным.

Когда такое происходит у меня на глазах, я просто не могу, я готов рвать и метать, это несправедливо! — выкрикнул певец.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

В комментарии к ролику Лазарев написал, что имеет собственную позицию, которую всегда отстаивает, порой эмоционально и излишне вспыльчиво.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева рассказала, из-за чего рассталась с Сергеем Лазаревым. Телеведущая встречалась с певцом четыре года до 2012 года. Кудрявцева призналась, что у неё были серьёзные намерения на будущее с певцом, она мечтала о ребёнке от него. Но Лазарев заявил, что не воспринимал ведущую как жену и мать своих детей, а только лишь хотел дружить с ней.