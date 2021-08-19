Американская певица Лана Дель Рей раскрыла один из пунктов завещания — в документе говорится, что звезда запретит после её смерти выпускать свои песни. Артистка напомнила, что музыкант Андерсон Пак критиковал премьеры композиций после ухода их авторов из жизни.

Он разместил в микроблоге снимок новой татуировки, представляющей собой текст: «Когда меня не станет, прошу, не публикуйте мои песни. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для широкой публики». Дель Рей опубликовала фото тату на своей странице в Instagram.

Андресон... То, что написано на твоей руке, есть в моём завещании, — подчеркнула звезда.

Выпуск посмертных пластинок — довольно распространённая практика. Недавно увидели свет записи рэперов и хип-хоп-артистов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep. Дель Рей на сцене с 2005-го, но всемирно известной стала в 2011-м, после выхода дебютного альбома Video Games. Не менее успешным получился и второй студийный сборник Born to Die. Всего на счету певицы восемь пластинок. Её творчество положительно оценивают критики и отмечают кинематографический стиль, отсылки к американской поп-культуре 1950-х и 1960-х годов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия готова дать лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну гражданство. По её словам, в стране на всех хватит земли и богатства. Напомним, что Линдеманн неоднократно проявлял интерес к РФ: использовал русские фразы в песнях Rammstein, снимал клипы в Санкт-Петербурге, пел советские песни на русском и даже показывал в Instagram скан своего «российского паспорта».