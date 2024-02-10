«Культурный шок»: музкритик назвал лучшие песни «Машины времени» Музкритик Бабичев: «Поворот» и «Вагонные споры» от «Машины времени» вызывают шок

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Рок-группа «Машина времени», одним из основателей которой является певец и музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), с годами не исписалась, а продолжила создавать хиты, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, рок-композиции коллектива вызывают «культурный шок». Отдельно эксперт выделил такие хиты, как «Поворот», «За тех, кто в море», «Костер» и «Вагонные споры».

Что касается лучших песен «Машины времени», у меня был легкий культурный шок в юности, в 90-х, от кассеты с их хитами: «Поворот», «За тех, кто в море», «Костер», «Вагонные споры» — они все созданы в период с 1979 по 1982 год. У меня был культурный шок. <...> Слушая эти хиты, понимаешь, что коллектив все еще работает. Стоит отметить «Кого ты хотел удивить», «Свеча», «Марионетки», «Синяя птица» и многие другие, — сказал он.

Бабичев также назвал убойными песни, которые вошли в альбом «Отрываясь» 1997 года. По его словам, хитами стали композиции «Он был старшее ее», «Он играет на похоронах и танцах», «Однажды мир прогнется под нас», «Проводница».

Это говорит о чем? С годами коллектив не исписался, песни возглавляли хит-парады в 1990-е, это был флагман российской музыки, именно музыки, а не только рока, — отметил Бабичев.

Музкритик подчеркнул, что в этом и заключается феномен «Машины времени». По его словам, музыкальные коллективы «могут исписаться» уже через 10–15 лет после своего старта, но Макаревичу и его команде удалось этого избежать.

Кроме того, в 1990-х Макаревич занимался музыкой для кино: к фильму «Гений» с Абдуловым, с Ярмольником была работа «Перекресток», также 1990-е были очень продуктивными для «Машины времени», — добавил эксперт.

Ранее стало известно о смерти основателя «Машины времени» Юрия Борзова. Сообщалось, что его обнаружили лежащим на полу в московской квартире в домашнем халате. По предварительной информации, Борзов скончался от сердечного приступа.

Макаревич заявил, что Борзов был прекрасным художником и интересным человеком. По его словам, они учились с Борзовым в Московском архитектурном институте и работали первые два года после создания группы. Лидер «Машины времени» также добавил, что не прилетит на похороны друга в Россию из-за работы.