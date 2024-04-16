«Крутили повсюду»: названы самые популярные российские группы на Западе Рудченко: наибольшего успеха на Западе добились «Тату» и «Парк Горького»

Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Группа «Тату»

Группы «Тату» и «Парк Горького» стали одними из самых успешных российских коллективов за рубежом, заявил в разговоре с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, песни этих музыкантов знали по всему миру.

«Тату» — одна из самых успешных российских групп за рубежом. Нужно помнить, что в конце 1980-х гремела на весь мир группа «Парк Горького», занимая первые места в чартах, в том числе Billboard. Они стали очень известными артистами, российскими артистами, с мировым именем. Да, песни этих групп знали по всему миру, крутили в публичном пространстве, — заявил Рудченко.

Ранее Рудченко заявил, что певица Лолита переосмыслила свои выступления и решила сделать акцент на технический райдер, чтобы улучшить качество исполнения. По его мнению, артистка будет востребована на частных мероприятиях в майские праздники. Продюсер полагает, что Лолита хочет работать более качественно.

До этого Рудченко предположил, что гастрольный тур певицы Аллы Пугачевой по Европе в честь 75-летия ограничится Прибалтикой, где на ее концертах соберется много зрителей. Он считает, что в других европейских странах, в частности в Италии, Примадонна не сможет собрать большой зал, так как на концерт придет только советская эмиграция.