Критика СВО, уголовное дело, отъезд в США: как «отменяют» Алексея Кортнева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кортнев

В Перми концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева был отменен за несколько часов до начала. Что произошло, где еще отменяли его концерты, как он высказался об СВО?

Где отменили концерт Кортнева

26 января Алексей Кортнев должен был выступать в «Ё-баре» в Перми. Против приезда музыканта выступили активисты Telegram-канала «Прикамские витязи». Они считают, что Кортнев сейчас более известен своими высказываниями против СВО, нежели как лидер «Несчастного случая».

«Мне больше непонятна мотивация тех, кто продолжает предоставлять им площадки для выступлений. Организаторы 100% в курсе насчёт политических взглядов господина Кортнева, но это их не остановило. Продуманный демарш или нелепая оплошность? На ваш суд», — заявили авторы канала в посте, вышедшем в 14:15.

Около 18:30 в тот же день стало известно об отмене концерта.

Что Кортнев сказал об СВО

После начала СВО Алексей Кортнев опубликовал в Сети видео с критикой спецоперации и российских властей. По его словам, руководство страны «постоянно врет» и ведет Россию к «очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам». Страны Запада музыкант назвал «цивилизацией» и противопоставил России.

«Между Россией и цивилизацией отныне возводится глухая и непреодолимая стена на долгие годы, а может быть, и на десятилетия», — объявил Кортнев.

Кто такие «Прикамские витязи»

Издание 59.ru выяснило, что Telegram-каналом «Прикамские витязи» руководят люди, имеющие отношение к военной службе. Один из администраторов канала, известный как Грязный Люмпен, рассказал, что все «витязи» — бывшие участники боевых действий, принимали участие в операциях в Донбассе, Сирии и Ливии, а также в зоне СВО. Канал был создан в качестве информационного ресурса для объективного освещения спецоперации.

Ранее «Прикамские витязи» добились отмены концерта Дианы Арбениной в Перми. Telegram-канал активно занимается сбором гумпомощи, пишет о проблемах, с которыми сталкиваются участники СВО.

Где отменяли концерты Кортнева

Ранее была отменена серия концертов лидера группы «Несчастный случай». Глава проекта ФПБК Виталий Бородин добился отмены концерта Кортнева в Самаре. Музыканта он назвал «настоящим предателем». Концерт был отменен без объявления причин.

В ноябре 2023 года был отменен концерт в московском «Крокус Сити Холле».

22 января концерт «Несчастного случая» отменили в Ростове-на-Дону. Следом отменился концерт в клубе авторской песни «Гнездо глухаря».

Что за уголовное дело против Кортнева

В апреле 2023 года управление СК по Новосибирской области возбудило против Кортнева уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). По ней Кортневу грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.

Уголовное дело против музыканта связано с инцидентом, произошедшим после отмены выступления «Несчастного случая» в Новосибирске. Концерт должен был пройти 14 февраля в одном из клубов Академгородка. Однако «в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение „Почты России“) в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы», сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

Позже Кортнева и музыканта Дмитрия Чувелева вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий». Telegram-канал real cultras Z сообщал, что Кортнев якобы показал полицейскому средний палец, в связи с чем ему грозит уголовное преследование по статье об оскорблении представителя власти.

Сам Кортнев до этого заявлял, что инцидент с полицией исчерпан и протокол на него не составляли. В беседе с MK.RU музыкант сказал, что не показывал полицейским «никаких жестов».

Где будут новые гастроли «Несчастного случая»

Как пишет НСН, незадолго до отмены выступления Алексея Кортнева в Перми он анонсировал первые в истории группы концерты в США и Канаде. В 2024 году группе «Несчастный случай» исполняется 40 лет.

Начнутся гастроли концертом в Торонто в Канаде 3 февраля, потом будут выступления в Монреале, Калгари и Ванкувере.

9 февраля тур «Несчастного случая» по США начнется с Сиэтла, потом будут концерты в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Далее будет еще несколько выступлений, а 18 февраля тур завершится в Бостоне.

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