Критик рассказал, кто мог бы представить Россию на «Евровидении»

На «Евровидение» в 2022 году Россию мог бы представить певец Александр Панайотов, который уже не раз пробовал попасть на этот музыкальный конкурс, считает критик Евгений Бабичев. По его мнению, с правильным репертуаром Панайотов мог бы добиться успеха, пишет «Слово и Дело».

На мой взгляд, в первую очередь надо дать возможность показать Александра Панайотова, который пока что еще в том возрасте, когда за ним интересно наблюдать. И действительно, я считаю, что в его возрастной категории это один из сильнейших вокалистов в нашей стране. Если Панайотову написать хорошую песню, подобрать правильный репертуар, я думаю, что можно было бы показаться достаточно выигрышно, — заявил Бабичев.

Среди певиц Бабичев в первую очередь выделил Zivert. По его мнению, последний альбом исполнительницы получился очень удачным. Он отметил её перфекционизм и трудоспособность в творческих моментах. Помимо этого он предположил, что выступление группы Little Big на «Евровидении» также могло бы стать успешным. Критик также выделил певицу Клаву Коку и диджея Антона Беляева.

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