https://static.news.ru/photo/6a3bc554-64ae-11ea-9762-fa163e074e61_660.jpgLittle BigФото: ru.wikipedia.org/Okras - собственная работа, CC BY-SA 4.0,
Музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что песня Little Big не победит на Евровидении, но станет заметной. По мнению критика, группе должна помочь уже приобретённая известность за рубежом.
Я не вижу эту песню как песню-победителя даже при том, что она рефлектирует на все тренды, требования и стандарты того, что называется «евровидийным» номером. Но она может войти в список заметных номеров, которые будут представлены в этом году на «Евровидении», — приводит мнение специалиста ТАСС.
Песню группа исполняет на английском языке, припев — на испанском. Музыканты одеты в стиле 70-х годов и двигаются в такт песне.
Большой плюс группы Little Big в том, что у них сейчас так же, как в свое время у «Тату», которые поехали в 2003 году на «Евровидение» в Ригу, есть определенный запас экспортного потенциала и международная известность, — добавил Гаспарян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургская группа Little Big представила песню UNO, которую собирается исполнить на конкурсе «Евровидение-2020», если его не отменят из-за коронавируса. Клип на данную песню был показан 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.