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Яна Рудковская нелестно высказалась о песне Little Big для конкурса «Евровидение», сказав, что ей не хватает «хитовости». Песня Uno, по мнению продюсера, уступает прежним хитам, но всё же с ней можно добиться успеха на смотре.

Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой «боевичок». Это неплохой, модный трек, но мне не...