Критик оценил перспективу признания творчества Оксимирона экстремистским Критик Легостаев: вероятность признания песен Оксимирона экстремистскими довольно высока

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Мирон Федоров / Oxxxymiron

Вероятность признания творчества российского рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) экстремистским крайне высока, убежден музыкальный критик Илья Легостаев. Это будет политически мотивированным решением, которое не имеет отношения к музыке, так как прокуратура, скорее всего, не будет углубляться в тексты его песен, рассказал эксперт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Перспектива признания песен Оксимирона экстремистскими, к сожалению, довольна велика, <...> никто не будет копаться в его сложных литературоцентричных текстах, его просто объявят экстремистом, потому что он думает не так, как это принято. <...> Это будет абсолютно политически мотивированное решение, которое к музыке не имеет отношения, — высказался критик.

Легостаев добавил, что государство не должно регулировать музыкальную индустрию, потому что запреты приносят только вред. Тем не менее спикер отметил, что музыкальным процессом нужно управлять, например жестко регулировать возраст публики на концерте, но этим должны заниматься организаторы концертов, а не правительство.

В прокуратуре ранее сообщили, что песня и клип российского рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» могут быть признаны экстремистскими. Отмечается, что ведомство уже направило в суд соответствующий иск. В композиции усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».