Критик Марголис об альбоме Земфиры: «просчитанный и холодноватый»

Музыкальный критик Михаил Марголис назвал новый альбом певицы Земфиры «Бордерлайн» интересным и действительно долгожданным. При этом отметил, что певица не удивила его этой работой.
По словам Марголиса, альбом — современный «крепко сбитый» с хорошим звуком и без «провисающих» треков. Он взвешен, продуман и несколько холодноват.
Критик добавил, что новое творение Земфиры получилось более жёстким, нежели предыдущие пластинки, но и не полностью депрессивным.
В моём понимании, энергетики и чувственности в нём чуть не хватает, —
сказалМарголис РИА Новости.
«Бордерлайн» состоит из 12 композиций. Доступен для прослушивания на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке», в YouTube, социальной сети «ВКонтакте» и мобильном приложении Boom.
Ранее NEWS.ru писал, что новый альбом Земфиры оценила режиссёр и актриса Рената Литвинова. Она назвала пластинку гениальной и усомнилась, что певица сможет записать что-либо лучшее.