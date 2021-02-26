Критик Марголис об альбоме Земфиры: «просчитанный и холодноватый»

https://static.news.ru/photo/873f80e8-784c-11eb-b068-96000091f725_660.jpg Земфира Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Музыкальный критик Михаил Марголис назвал новый альбом певицы Земфиры «Бордерлайн» интересным и действительно долгожданным. При этом отметил, что певица не удивила его этой работой.

По словам Марголиса, альбом — современный «крепко сбитый» с хорошим звуком и без «провисающих» треков. Он взвешен, продуман и несколько холодноват.

Критик добавил, что новое творение Земфиры получилось более жёстким, нежели предыдущие пластинки, но и не полностью депрессивным.

В моём понимании, энергетики и чувственности в нём чуть не хватает, — сказал Марголис РИА Новости.

«Бордерлайн» состоит из 12 композиций. Доступен для прослушивания на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке», в YouTube, социальной сети «ВКонтакте» и мобильном приложении Boom.

Ранее NEWS.ru писал, что новый альбом Земфиры оценила режиссёр и актриса Рената Литвинова. Она назвала пластинку гениальной и усомнилась, что певица сможет записать что-либо лучшее.