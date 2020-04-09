Краснодарская певица Сташкевич дала концерт на балконе многоэтажки

https://static.news.ru/photo/60d00a76-7aab-11ea-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Марина Сташкевич Фото: marischel/vk.com

Краснодарская оперная певица Марина Сташкевич выступила с концертом на балконе многоэтажки. Соседи из дома по улице Табачной снимали выступление, транслировавшееся через два усилителя, на телефоны.

Я очень люблю итальянские композиции, поэтому исполнила знаменитые «'O sole mio», «Santa Lucia», «Вальс Мюзетты» Пуччини, — отметила певица в интервью «КП - Кубань».

Солистка Муниципального органного зала Краснодара объяснила, что хотела «немного развлечь и подбодрить жителей, подарить им солнечное настроение», пока в городе действует карантин.

Концерт длился полчаса. Когда музыка смолкла, жители соседних домов отблагодарили Сташкевич аплодисментами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт 13 апреля. Вырученные деньги пойдут на помощь пожилым людям, которые находятся в зоне риска по заражению коронавирусом. Зрители смогут принять участие в акции, сделав пожертвование на сайте фонда «Росконгресс», который организовал выступление. Трансляция начнётся в 19:00 мск.