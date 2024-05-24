«Коррозия металла» возобновила концерты после облавы в Нижнем Новгороде

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Российская метал-группа «Коррозия металла» возобновила свои выступления после облавы в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что музыканты теперь играют только на корпоративах за полмиллиона рублей и обещают за это «устроить вакханалию и индивидуальный перформанс». При этом металлисты соглашаются на выступления за предоплату в 21 тысячу рублей.

Силовики ворвались в ночной клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и задержали музыкантов в ночь на 28 апреля. По словам директора коллектива Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Лидера коллектива Сергея Троицкого и его коллег оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Постановление они намерены были обжаловать.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил о возможной отмене концерта «Вальпургиева ночь в Пауковке», который должен был пройти в Мытищах 30 апреля. В беседе с каналом Троицкий уточнил, что во время задержаний в Нижнем Новгороде у него пропали две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.

Также в беседе с РЕН ТВ лидер группы заявил, что коллектив временно приостанавливает свою деятельность. По его словам, в данной ситуации он не может приглашать поклонников на свои выступления.