Корейский певец извинился за шутку на 1 апреля о заражении коронавирусом

Южнокорейский музыкант Ким Джэджун принёс извинения поклонникам после неудачной первоапрельской шутки о том, что он находится в больнице с коронавирусом.
Артист сначала сообщил подписчикам в соцсетях, что заразился, не следовав рекомендациям правительства и ведя «беспечный образ жизни». Вскоре он опроверг эту информацию, написав, что это был розыгрыш на 1 апреля,
Узнать, что человек, которого ты любишь или который тебе дорог, заражён вирусом? Это ужасно. Несмотря на это на улицах полно людей, которые ведут себя так, как будто с ними этого не может случиться, — написал артист.
Ким Джэджун признал, что был неправ и отметил, что люди должны осознавать все риски заболевания и минимизировать число жертв.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Даниэль Эрнандес, известный как рэпер 6ix9ine или Tekashi69, в скором времени может быть переведён на домашний арест. Защита артиста предлагает такой вариант, чтобы обезопасить его от пандемии COVID-19.
Добавьте наши новости в избранные источники