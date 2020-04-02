Корейский певец извинился за шутку на 1 апреля о заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e6dd139a-74e6-11ea-9e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Южнокорейский музыкант Ким Джэджун принёс извинения поклонникам после неудачной первоапрельской шутки о том, что он находится в больнице с коронавирусом.

Артист сначала сообщил подписчикам в соцсетях, что заразился, не следовав рекомендациям правительства и ведя «беспечный образ жизни». Вскоре он опроверг эту информацию, написав, что это был розыгрыш на 1 апреля, сообщает NME.

Узнать, что человек, которого ты любишь или который тебе дорог, заражён вирусом? Это ужасно. Несмотря на это на улицах полно людей, которые ведут себя так, как будто с ними этого не может случиться, — написал артист.

Ким Джэджун признал, что был неправ и отметил, что люди должны осознавать все риски заболевания и минимизировать число жертв.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Даниэль Эрнандес, известный как рэпер 6ix9ine или Tekashi69, в скором времени может быть переведён на домашний арест. Защита артиста предлагает такой вариант, чтобы обезопасить его от пандемии COVID-19.