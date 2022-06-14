Корейская группа BTS объявила о расставании

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

BTS

Корейский бойз-бенд BTS объявил о расставании, так как участники коллектива хотя заняться сольными карьерами. О своём решении артисты объявили на мероприятии, посвящённом девятилетию со дня основания коллектива, сообщает журнал Variete.

Я считаю, что мы должны провести некоторое время порознь, чтобы снова научиться быть единым целым, — сказал один из участников группы, добавив, что таким образом BTS «станет сильнее».

По словам музыкантов, это решение далось им нелегко. В то же время агентство Associated Press со ссылкой на заявление звукозаписывающего лейбла в Южной Корее Hybe сообщает, что коллектив не распадается и не делает перерыв, музыканты будут работать как в группе, так и индивидуально.

BTS не уходит на перерыв. В данный момент участники группы будут больше времени уделять сольным проектами, — сказано в заявлении студии.

Группа BTS была основана в 2013 году, творчество коллектива было внесено журналом «Роллинг стоун» в список 50 самых важных явлений в истории музыки за последнее десятилетие. Артисты ставшего культовым коллектива поставили рекорд по просмотрам своих музыкальных видео в YouTube.

Клип на песню Boy With Luv, выпущенный в 2019 году, набрал 74 млн просмотров только за первые 24 часа. Другим достижением стал выпущенный в 2021 году клип Butter, который набрал 108,2 млн просмотров за первые 24 часа. Он превзошёл другой рекорд группы, на песню Dynamite, которая собрала 101,1 млн просмотров на YouTube за первые 24 часа.

В сентябре прошлого года BTS выступила в зале Генассамблеи ООН в поддержку целей устойчивого развития организации.

Ранее сообщалось, что клип корейской группы BTS на песню Permission to Dance («Разрешение танцевать»), посвящённый пандемии, за восемь часов набрал свыше 35 млн просмотров на YouTube, что по меркам ресурса практически мгновенно. Видео доступно на канале HYBE LABELS.