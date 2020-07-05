Конкурс «Новая волна» отменили

Российский продюсер и композитор отменил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
В пресс-службе конкурса напомнили, что в 2020 году мероприятие должно было пройти с 21 по 28 августа в Казани,
На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны», — заявил Игорь Крутой.
Как писал NEWS.ru, участница Евровидения-2021 от Греции Стефания определилась с песней для конкурса. Таким образом, балканская страна стала первой, кто публично объявил о своей заявке для музыкального состязания.
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