Конкурс «Новая волна» отменили

https://static.news.ru/photo/d7dcfc02-bf64-11ea-ae41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский продюсер и композитор отменил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В пресс-службе конкурса напомнили, что в 2020 году мероприятие должно было пройти с 21 по 28 августа в Казани, передаёт KP.RU.

На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны», — заявил Игорь Крутой.

Как писал NEWS.ru, участница Евровидения-2021 от Греции Стефания определилась с песней для конкурса. Таким образом, балканская страна стала первой, кто публично объявил о своей заявке для музыкального состязания.