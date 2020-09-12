Кончита Вурст перекрасилась в розовый и выпустила клип с другим андрогином

https://static.news.ru/photo/a1f35298-f4cb-11ea-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Conchita WURST/youtube.com

Победитель Евровидения-2014 австрийский певец Том Нойвирт, известный под псевдонимом Коничта Вурст, представил новый клип на песню Lovemachine. В съёмках видео принял участие другой исполнитель из Австрии Лу Асриль.

Новая композиция стала переосмыслением одноимённой песни 1997 года от Supermax.

Эта пара подарила Lovemachine глоток свежего воздуха, сочетая фирменный электронный стиль Кончиты Вурст с влиянием R&B Асриля. Результат? Свежая и очаровательная, но мягкая версия австрийского хита, — отмечается в сообщении wiwibloggs в Instagram.

Клип был снят в музее Леопольда в Вене. В нём Кончита предстаёт с новым цветом волос — розовым, а Асриль — с бирюзовым.

В живую новую версию трека певцы исполнили во время открытия премии Amadeus Austrian Music Awards, которая 10 сентября отметила своё 20-летие.

Ранее NEWS.ru писал, что архиепископ австрийской столицы Вены Кристоф Шенборн дал своё благословение на проведение концерта по случаю Международного дня борьбы со СПИДом в кафедральном соборе Святого Стефана. В числе прочих на мероприятии выступила Кончита Вурст.