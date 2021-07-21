Композитор Юрий Антонов пережил серьёзную операцию

Певец и композитор Юрий Антонов пережил многочасовую операцию по замене искусственного сустава. Об этом сам артист рассказал в своём Instagram.

Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя, — сообщил Антонов.

Подписчики пожелали своему кумиру поскорее выздоравливать.

Ранее стало известно, что Антонов с 2018 года испытывает проблемы со здоровьем. Знаменитый музыкант около трёх лет назад травмировал колено, перенёс ряд операций. Недуг превратился в настоящее испытание. Из-за повреждения 76-летний мужчина не выходил в свет, проживая в загородном доме.