Композитор раскрыл, как отец «Чебурашки» боролся с попсой Григорий Гладков: своей миссией Успенский видел борьбу с попсой

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Эдуард Успенский

Писатель и телеведущий Эдуард Успенский считал главной своей миссией борьбу с попсой, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru заслуженный деятель искусств РФ композитор Григорий Гладков в рамках Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите. По его словам, отец «Чебурашки» до последнего родил за народное, «дворовое» творчество.

Музыкант отметил, что он стал первым гитаристом передачи Успенского «В нашу гавань заходили корабли», которую сначала запустили на радио, а затем на телевидении. Первые выпуски снимались в квартире Гладкова, отметил он.

В мои стены приезжали и Зиновий Герд, и Владимир Меньшов, и Ирина Муравьева, и Наталья Варлей, и Юрий Чернов, и многие другие участники первых выпусков «гавани». Я спрашивал Успенского: «Вы же недавно получили квартиру на Миусской площади, под вами сам Лужков живет (Юрий Лужков тогда был мэром Москвы — NEWS.ru). У вас, наверное, удобнее было бы снимать». Он отвечал: «Нет, у тебя останемся. Потому что твоя квартира хуже моей. А мы и должны чувствовать себя, как подпольщики», — рассказал музыкант.

Он отметил, что какое-то время они с Успенским хорошо ладили, но в один момент поругались. По словам Гладкова, хороших песен в программе становилось все меньше, он стал подшучивать над «дворовым творчеством», как примитивным жанром. Это очень обидело Успенского, но впоследствии они помирились.

Я понял его, когда мой сын стал подростком, колючим и ершистым. Успенский до последнего дня оставался «взрослым подростком», с обостренным чувством справедливости. Заявлял: «дерьмо — попса — звучит из каждого утюга, а песни, сочиненные народом, душа и кровь людей, не имеют доступа ни на радио, ни на телевидение». То есть продвижение не-попсы он видел главной миссией своей передачи, — отметил Гладков.

Он подчеркнул, что Эдуард Успенский свой программой совершил своего рода культурологический подвиг. Недаром он получил за нее высшую телевизионную награду — ТЭФИ, отметил музыкант.

Ранее Григорий Гладков назвал секретом успеха фильма «Чебурашки» талант создавшей его команды. Он призвал не верить тем, кто будет связывать успех картины с отсутствием западных фильмов в России. По его словам, у общества есть запрос на такое кино.