Композитор Артемьев назвал Морриконе гением

https://static.news.ru/photo/af4d46f2-bf6e-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Эннио Морриконе Фото: D'Antonio /Fotogramma//Global Look Press

Итальянский композитор Эннио Морриконе — это гений, которому нет равных как мелодисту. С таким мнением по поводу творчества ушедшего из жизни музыканта выступил его российский коллега Эдуард Артемьев.

Отечественный композитор рассказал, что сравнения его музыки к фильму Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» с творениями Морриконе не имеют оснований. Дело в том, что Артемьев тогда ещё не был знаком с произведениями итальянского маэстро.

По словам композитора, он впервые услышал Морриконе в 1980-е годы. Это произошло во время закрытого показа на «Мосфильме» картины Серджио Леоне «Однажды в Америке».

И тогда я понял, что имею дело с уникальным, гениальным композитором. Такой музыки там, в Америке, тогда никто не мог написать и даже не мог представить, он перевернул всё, — сказал композитор.

Артемьев подчеркнул, что встретился с Морриконе во время работы в Лос-Анджелесе. Они оба записывались на студии HBO.

Я зашёл в аппаратную. Там был огромный оркестр, стояли партитуры. скромно постоял, послушал и ушёл. Вот такая была встреча, — цитирует Артемьева портал «Ридус».

Как ранее передавал NEWS.ru, 6 июля на 91-м году жизни скончался один из самых известных и любимых многими композиторов Эннио Морриконе. Его музыка наполнена духом свободы и вечности, и это впечатление сделало творца живым классиком. Большую популярность мелодии Морриконе обрели благодаря звучанию в кинокартинах, попавших в разряд шедевров.

Внушительный список имён признанных мастеров, с которыми сотрудничал композитор, среди них такие выдающиеся режиссёры, как Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Жорж Лотнер, Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик, Квентин Тарантино, указывает на то, что Эннио Морриконе был одной из центральных фигур века кино. Его заслуги оценены двумя премиями «Оскар», тремя премиями «Золотой глобус», шестью премиями BAFTA и многими другими наградами.