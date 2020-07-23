Компания Disney отложила премьеру фильма «Мулан» и новых «Звёздных войн»

Кинокомпания Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределённый срок. Сроки выпуска новых серий «Звёздных войн» и «Аватара» сдвинуты на год.
Это уже четвёртый перенос премьеры игрового ремейка мультфильма 1998 года. Изначально планировалось, что он выйдет на экраны в марте, затем его выход перенесли на июль, а затем на август. В Disney не дали комментариев по поводу будущего картины и заявили, что информацию о премьере сейчас обновляют,
Вторая часть «Аватара» перенесена с декабря 2021 на тот же месяц 2022 года, и все новые серии «Звёздных войн» будут выпущены не раньше декабря 2023 года.
В последние несколько месяцев стало ясно, что в отношении релизов наших фильмов в условиях глобального кризиса в области здравоохранения ничего не может быть высечено на камнях, — говорится в заявлении киностудии.
В марте компания Disney перенесла выход фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Аналитики предсказывали «Мулан» $80–90 млн в первые дни проката, писал NEWS.ru.
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