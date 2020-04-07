Книга Дэвида Бирна «Как работает музыка» вышла на русском языке

https://static.news.ru/photo/171abaf2-78e4-11ea-bf40-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Издательство «Альпина нон-фикшн» при поддержке Института музыкальных инициатив выпустило на русском языке книгу американского музыканта, бывшего лидера группы Talking Heads Дэвида Бирна под названием «Как работает музыка».

В своей работе исполнитель подробно описывает весь процесс придумывания, записи и представления музыки. В ней также даются практические советы для тех, кто занимается музыкой и работает с ней.

Мы перемещаемся из оперного театра Ла Скала в африканскую деревню, из культового нью-йоркского клуба CBGB в студию звукозаписи, находящуюся в бывшем кинотеатре, из офиса руководителя звукозаписывающей компании в маленький музыкальный магазин, — говорится в описании книги на сайте издательства.

«Как работает музыка» впервые вышла в 2012 году и стала лидером продаж в онлайн-магазине Amazon.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл Дэвида Бирна. Кинематографист возьмётся за представление под названием «Американская утопия», поставленное на Бродвее.