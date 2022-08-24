Клип с гимном России возглавил тренды YouTube Гимн России в исполнении SHAMAN возглавил тренды YouTube

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

SHAMAN

Клип российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, где он исполняет гимн России, в ночь на 24 августа вышел на первое место в главных трендах YouTube. Опубликованное днем ранее видео за 14 часов собрало более 750 тысяч просмотров.

SHAMAN исполнил гимн России в Ялте. Его работа во вкладке «Музыка» сейчас находится на втором месте после видео корейской группы Blackpink на песню Pink Venom.

Концерт SHAMAN прошел в рамках его тура по городам Черноморского побережья. Артист выступает перед публикой в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в крымских Феодосии, Ялте, Симферополе и Севастополе.

Ранее стало известно, что два клипа певца SHAMAN — «Встанем» и «Я русский» — преодолели отметку в 33 млн просмотров на YouTube и попали в тренды видеохостинга. Успех, всплеск внимания к исполнителю совпали с началом военной спецоперации на Украине. Опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись в одном: SHAMAN — открытие 2022 года.